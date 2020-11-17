Черчесов: Тадич — хороший футболист. Хотел купить его в «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о кадровых потерях в преддверии матча 6-го тура Лиги наций с Сербией, а также оценил уровень нападающего соперника Тушана Тадича, выступающего за «Аякс».



«Естественно, у нас есть игроки, которые заменят тех, кто отсутствует. Сегодня есть время, чтобы понять, кто будет играть и по какой системе. Ситуация такая, какая есть, мы живём в такое время. Надо воспринимать её по-деловому, в каждой игре выпускать команду, которая будет добиваться результата.



В Сербии всегда были игроки хорошего уровня, многие футболисты играют в именитых зарубежных клубах. Не могу сказать, почему так долго сборная не играет на больших турнирах. Что касается отсутствия Тадича, у нас тоже есть те, кто не будет играть. Тадич – хороший игрок, это мы знаем. Когда я работал в «Динамо», хотел приобрести его», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч Сербия – Россия состоится завтра, 18 ноября, на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало – в 22:45 мск.

Станислав Черчесов: естественно, после матча с Турцией мы немного поговорили