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Нойер: Мюллер, Боатенг и Хуммельс могли бы помочь Германии, но это решение тренера

Нойер: Мюллер, Боатенг и Хуммельс могли бы помочь Германии, но это решение тренера
Футбол / Германия 0

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер после разгрома от Испании (0:6) высказался об отсутствии в национальной команде Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса.

«Все трое могли бы нам помочь, они довольно часто это доказывали в прошлом. Ни Томас, ни Матс, ни Жером не завершили свою карьеру в сборной Германии. Конечно, это серьёзный вопрос, но давайте подождём и посмотрим, как будет развиваться ситуация. В целом это решение тренера национальной команды», – приводит слова Нойера твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что не поменял решения не вызывать в команду защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса, его коллегу по амплуа из «Баварии» Жерома Боатенга и нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера.

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