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Женская сборная России поддержала мужскую команду перед матчем с Сербией

Женская сборная России поддержала мужскую команду перед матчем с Сербией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Футболистки женской сборной России по футболу записали видеообращение в преддверии матча мужской национальной команды в Лиге наций УЕФА с Сербией.

«Пожелания женской сборной России. Спасибо, девчата», — говорится в «Твиттере» сборной России, где было выложено видео.

Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг из Словении.

Сборная России набрала 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В в Лиге наций УЕФА. Национальная команда Сербии (3) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Венгрии (8) и Турции (6). Они встретятся тоже сегодня.

Матч Сербия — Россия пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия.

Сборная России в матче Лиги наций с Сербией сыграет в белой форме
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