Бельгия — Дания: составы команд на матч Лиги наций

Стали известны составы сборных Бельгии и Дании на матч Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене (Бельгия). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Дания.



Сборная Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Де Брёйне, Тилеманс, Дендокер, Шадли, Мертенс, Лукаку, Азар.



Сборная Дании: Шмейхель, Мехле, Кристенсен, Кьер, Васс, Делейни, Хёйбьер, Эриксен, Брайтвайт, Винд, Поульсен.

Сборная Бельгии набрала 12 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 2 лиги А. Национальная команда Дании (10) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе 2 являются сборные Англии (7) и Исландии (0), которые встречаются также сегодня. Исландская команда уже лишилась шансов на сохранение места в лиге А.