Юрист: распространение таких видео, как у Дзюбы, является уголовным преступлением

Неизвестные люди опубликовали личное видео футболиста Артёма Дзюбы, чем взорвали информационное пространство. Наш подкаст не мог обойти эту тему, но, конечно же, нам не интересно копаться в грязном белье — мы разбираем только юридическую сторону вопроса. Адвокат юридической фирмы «Инфралекс» Артём Каракасиян прокомментировал ситуацию с футболистом.



«В подобной ситуации возможны два варианта. Первый — фото и видео сексуального характера распространяют сами их получатели. Лицо получает такой контент от своего партнёра и потом по какой-то причине, чаще всего из-за желания отомстить, публикует его в интернете. Это очень распространённое явление, для него даже есть специальное понятие в юриспруденции – «порноместь». Во многих странах такие действия составляют отдельное уголовное преступление сексуального характера. У нас в России нет подобной специальной статьи, но такие действия подпадают под статью 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни, а в зависимости от содержания контента может быть и незаконное распространение порнографических материалов, то есть статья 242 УК РФ. Второй вариант – когда фото или видео попадает к третьим лицам вследствие взлома аккаунта в социальных сетях, компьютера или телефона. В данном случае может иметь место неправомерный доступ к компьютерной информации, запрещённый статьёй 272 УК РФ, либо нарушение тайны переписки, то есть статья 138 УК РФ. И в том, и в другом варианте есть состав уголовного преступления», — сказал Каракасиян в подкасте «SILA Права».



Слушайте также — можно ли расторгнуть договор футболиста, чьё хоум-видео попало в паблик, уйдут ли от него спонсоры и может ли клуб подвергнуть его санкциям!



Основная тема выпуска:

16:50 — Вступление

19:49 — Иван Быковский про дело Виктора Санчеса и секс-оргию футболистов «Эльче»

25:10 — Интервью с Артёмом Каракасияном про уголовную квалификацию «дела Дзюбы»: хищение и распространение личной информации, распространение порнографических материалов и вымогательство

42:50 — Павел Погребинский о защите компьютерной информации

47:40 — Ответственность футболиста перед клубом и спонсорами за появление скандального видео с участием футболиста



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