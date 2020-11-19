Защитник «Тобола» Темирлан Ерланов стал одной из главных трансферных целей «Астаны»

Защитник «Тобола» Темирлан Ерланов является одной из главных трансферных целей «Астаны», сообщает Meta-ratings.kz. Контракт игрока с клубом истекает в конце сезона, а о новом соглашении стороны до сих пор не договорились.



27-летний защитник из Казахстана в текущем сезоне провёл 19 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Игрок является воспитанником «Жетысу», его профессиональная карьера началась в 2012 году. В «Тобол» Ерланов перешёл в январе 2012 года на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 1 млн.



В текущем розыгрыше чемпионата Казахстана «Астана» (27 очков) занимает третье место в турнирной таблице. «Тобол» (32) – на втором.

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