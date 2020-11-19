Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему продлил контракт с клубом.

«С тех пор как я пришёл в «Манчестер Сити», я почувствовал себя желанным гостем в клубе и в самом городе. Это исходило от игроков, владельца и персонала клуба, болельщиков, жителей Манчестера. С тех пор мы вместе многого достигли, забивали голы, выигрывали матчи и трофеи. Все мы очень гордимся этим успехом.



Такая поддержка — лучшее, что может быть у любого главного тренера. У меня есть всё, что я мог бы пожелать, чтобы хорошо выполнять свою работу. Перед нами стоит задача продолжать совершенствоваться и развиваться, и я очень рад и хочу помочь «Манчестер Сити» в этом», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Контракт с испанским специалистом был продлён на два сезона – до лета 2023 года. Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством команда дважды подряд стала чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше Премьер-лиги, а также завоевала Кубок, два Суперкубка страны и три Кубка лиги. В Лиге чемпионов «горожане» с Гвардиолой пока не могут преодолеть стадию 1/4 финала.



В настоящее время «Манчестер Сити», набрав 12 очков в семи турах, занимает лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от первой строчки на 8 очков.