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«Милан» готов взять защитника сборной Сербии в аренду с правом выкупа за € 30 млн

«Милан» готов взять защитника сборной Сербии в аренду с правом выкупа за € 30 млн
Футбол / Италия 0

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может перейти в «Милан», сообщает Tuttomercatoweb.com.

Миланцы готовы взять сербского футболиста в аренду на полтора года за € 10 млн. После этого «Милан» будет обязан выкупить Миленковича за € 30 млн. «Фиорентина» пока не согласилась на такие условия.

В нынешнем сезоне защитник в 7 матчах итальянской Серии А забил один мяч.

«Милан» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы проведут гостевой матч Серии А с «Наполи» 22 ноября.

Сообщалось, что руководство «Милана» крайне недовольно поведением Гордона Стипича, агента полузащитника команды Хакана Чалханоглу. По данным итальянских СМИ, агент начал вести переговоры с «Ювентусом» и «Интером».

Руководство «Милана» недовольно агентом Чалханоглу, который начал переговоры с «Ювентусом»
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