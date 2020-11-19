«Милан» готов взять защитника сборной Сербии в аренду с правом выкупа за € 30 млн
Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может перейти в «Милан», сообщает Tuttomercatoweb.com.
Миланцы готовы взять сербского футболиста в аренду на полтора года за € 10 млн. После этого «Милан» будет обязан выкупить Миленковича за € 30 млн. «Фиорентина» пока не согласилась на такие условия.
В нынешнем сезоне защитник в 7 матчах итальянской Серии А забил один мяч.
«Милан» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы проведут гостевой матч Серии А с «Наполи» 22 ноября.
Сообщалось, что руководство «Милана» крайне недовольно поведением Гордона Стипича, агента полузащитника команды Хакана Чалханоглу. По данным итальянских СМИ, агент начал вести переговоры с «Ювентусом» и «Интером».
Руководство «Милана» недовольно агентом Чалханоглу, который начал переговоры с «Ювентусом»
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