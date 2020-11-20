Газизов: «Спартак» в истории с «Химками» был нужен для хайпа, «Зенит» не так интересен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался об истории с «Химками», которые считали фарм-клубом красно-белых.
«Дима Гунько сейчас уехал в Армению, почему никто не говорит, что у «Спартака» там будет фарм-клуб? В этой истории «Спартак» нужен был только для хайпа. Нас просто использовали, чтобы раскрутить «Химки». У них сейчас хороший бюджет, вот и интерес. Почему никто не рассматривает такую историю?
Что касается моей резкой реакции на ответ «Краснодара», там все возбудились. Я рад, что коллегам не спалось: они думали не только о футболе, но ещё и о подковёрной борьбе. А слухи вокруг «Спартака» будут всегда, кто бы тут ни работал.
К варианту с фарм-клубом в РПЛ отношусь негативно. Я не знаю, почему эту историю вообще раскручивают в отношении «Спартака». Что потом произошло? Мы три очка забрали? Забрали. Чего всё утихло-то? В чём причина? Все поняли, что это не так. Просто это нужно было «Химкам». Почему жертвой выбрали именно «Спартак»? А кого ещё? С «Зенитом» было бы не так интересно», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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