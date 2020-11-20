Юрген Клопп: травма ван Дейка произошла из-за странного решения одного человека

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с травмами ведущих защитников клуба – Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.



«В ситуации с Вирджилом ван Дейком дело было не в напряжённости игры. Это произошло из-за очень странного решения одного человека (Джордана Пикфорда), которое трудно поддаётся осмыслению. В случае с Гомесом это произошло исключительно из-за накала сезона. Это то, о чём нам нужно беспокоиться. Это не оправдание. Это просто объяснение», — цитирует Клоппа Daily Mail.



«Ливерпуль» продолжает подготовку к матчу 9-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», который состоится 22 ноября в Ливерпуле. Начало – в 22:15 мск.



Ранее сообщалось, что, несмотря на кадровые проблемы, «Ливерпуль» не намерен усиливаться в зимнее трансферное окно.

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