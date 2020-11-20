Панов: ребята, вы сборная России! Нет ни физики, ни желания, ни мотивации

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов прокомментировал поражение сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).



«Как можно было так развалиться после нереализованного своего момента на первой минуте и вскоре пропущенного мяча, непонятно! Просто слов нет! Да, у сербов много хороших игроков и они были раскрепощены, так как уже ни за что, по сути, не боролись. Но мы-то почему поплыли? Пропустили за 35 минут четыре мяча — это очень много!



Ребята, вы сборная! Вы лучшие игроки в стране, раз вас вызвали в команду. Так играйте! У нас же ни физики, ни желания, ни мотивации. Беда в том, что мы варимся в своём чемпионате не самого высокого уровня. Да, есть крутые матчи вроде «Динамо» — «Локомотив» (5:1) с шестью забитыми голами, удалениями. Но таких единицы, на остальные даже смотреть не хочется. Темп невысокий, игра от обороны, никто не бегает.



Мне кажется, в сборной нужны перемены. При всём уважении к Юре Жиркову, который в 37 всё ещё выходит на поле. Ну можно от него ждать рывков на 90-й минуте матча? И таких большинство у нас.



Что касается тренера, то, наверное, пик у Станислава Черчесова прошёл, он был достигнут на чемпионате мира—2018. Какой-то опять негатив пошёл: шесть матчей без побед, большие вопросы по некоторым игрокам, скандал с Дзюбой. Лично мне нравится, как сейчас в клубах работают молодые иностранные тренеры: спартаковцу Доменико Тедеско 35 лет, динамовцу Сандро Шварцу чуть больше, но их команды обретают европейский менталитет. Это будущее футбола, серьёзная перспектива. А наш чемпион «Зенит» в Европе вообще не похож на себя, больно смотреть на мучения. Да, мы проходили и Хиддинка, и Капелло. Но добивались же чего-то», — цитируют Панова «Аргументы и факты».

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