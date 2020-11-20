ЦСКА продлил контракт с Фёдором Чаловым
Нападающий Фёдор Чалов подписал новый контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Нападающий сборной России продлил контракт до окончания сезона-2023/2024», — говорится в сообщении.
Чалов — воспитанник ДЮСШ ПФК ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл 139 матчей, в которых забил 41 гол. Чалов — обладатель Суперкубка России—2018, лучший бомбардир ЦСКА в 2018 году, лучший бомбардир чемпионата России сезона-2018/2019. За сборную России нападающий сыграл 3 матча, результативными действиями не отметился.
В сезоне-2020/2021 22-летний форвард провёл 14 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Предыдущий контракт Чалова с «армейцами» был рассчитан до 2022 года.
Фёдор Чалов вызван в сборную России
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