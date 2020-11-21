Парфёнов: у Григалавы подозрение на перелом ребра. Человека убьют – ничего не заметят

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов после матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) рассказал о состоянии игроков команды.

«Позиция Панченко? Был план на игру, хотели насытить центр поля. С таким соперником нужно это делать.



Луценко ждём, он уже два месяца не играет. Надеюсь, в ближайшее время он должен начать работать в общей группе. Для нас это важный игрок. У Григалавы подозрение на перелом ребра. Человека убьют – ничего не заметят. А когда в штрафной мяч подлетает, никакой умышленной игры в соперника – ставят пенальти.



Важно было привести игроков в более-менее одинаковое состояние. Хотелось донести команде своё видение игры. Если не брать нелепость в моменте с пенальти, выступление команды понравилось», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.