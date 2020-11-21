Парфёнов: у Григалавы подозрение на перелом ребра. Человека убьют – ничего не заметят

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов после матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) рассказал о состоянии игроков команды.
«Позиция Панченко? Был план на игру, хотели насытить центр поля. С таким соперником нужно это делать.
Луценко ждём, он уже два месяца не играет. Надеюсь, в ближайшее время он должен начать работать в общей группе. Для нас это важный игрок. У Григалавы подозрение на перелом ребра. Человека убьют – ничего не заметят. А когда в штрафной мяч подлетает, никакой умышленной игры в соперника – ставят пенальти.
Важно было привести игроков в более-менее одинаковое состояние. Хотелось донести команде своё видение игры. Если не брать нелепость в моменте с пенальти, выступление команды понравилось», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 21 ноября 2020
-
21:41
-
21:40
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:27
-
21:23
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:11
-
21:08
-
21:06
-
21:01
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:28
-
20:19
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:56
-
19:55
-
19:51
-
19:37
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:19
-
19:18
-
19:17
-
19:16