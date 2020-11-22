«Рубин» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 22 ноября, состоится матч «Рубин» — «Ростов». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ростов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Ассистировать будут Александр Богданов (Верея) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
Казанский «Рубин» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (23) — на 8-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, набравший 32 очка. В тройку лидеров входят петербургский «Зенит» (31) и «Спартак» (29).
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