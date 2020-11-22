Мойес: мне нужно сделать так, чтобы игроки наслаждались своей работой

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед».
«Я в восторге, что у нас получилось набрать три очка. У них много хороших игроков, хороший главный тренер. Я знаю, каково это, когда вы не можете выиграть несколько матчей подряд.
Мои футболисты в данный момент играют с большой уверенностью. К счастью, у нас в копилке теперь есть ещё одна победа.
Я надеюсь, в дальнейшем мы сможем играть ещё лучше. Восьмое место в таблице — это здорово. Надеюсь, мы сможем подняться ещё выше. Мне нужно сделать так, чтобы игроки наслаждались своей работой и помогали „Вест Хэму“ как можно чаще побеждать», — приводит слова шотландца BBC.
Подопечные Дэвида Мойеса набрали 14 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице АПЛ.
- 22 ноября 2020
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