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«Алавес» упустил победу над «Валенсией», отыгравшей два гола после замены Черышева

«Алавес» упустил победу над «Валенсией», отыгравшей два гола после замены Черышева
Футбол / Испания 0

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Валенсией». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась со счётом 2:2.

Счёт уже на 2-й минуте открыл защитник «Алавеса» Химо, ему ассистировал нападающий Лукас Перес. Затем Перес удвоил преимущество «Алавеса», реализовав пенальти. На 72-й минуте форвард Ману Вальехо отыграл один мяч, голевую передачу отдал Кевин Гамейро. Уго Гильямон сравнял счёт на 77-й минуте, ассист на счету Карлоса Солера.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе и отыграл 58 минут.

«Валенсия» в 10 матчах набрала 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (10) располагается на 14-м месте.

Испания - Примера. 10-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Химо – 2'   2:0 Перес – 16' (пен)   2:1 Вальехо – 72'   2:2 Гильямон – 77'
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