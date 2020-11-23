«Алавес» упустил победу над «Валенсией», отыгравшей два гола после замены Черышева
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Валенсией». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась со счётом 2:2.
Счёт уже на 2-й минуте открыл защитник «Алавеса» Химо, ему ассистировал нападающий Лукас Перес. Затем Перес удвоил преимущество «Алавеса», реализовав пенальти. На 72-й минуте форвард Ману Вальехо отыграл один мяч, голевую передачу отдал Кевин Гамейро. Уго Гильямон сравнял счёт на 77-й минуте, ассист на счету Карлоса Солера.
Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе и отыграл 58 минут.
«Валенсия» в 10 матчах набрала 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (10) располагается на 14-м месте.
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