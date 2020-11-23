Ромелу Лукаку: если честно, «Интер» ещё не стал большой командой
Бельгийский форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу (4:2) над «Торино» в матче 8-го тура чемпионата Италии. «Нерадзурри» удалось отыграться со счёта 0:2, а Лукаку оформил дубль.
«Если честно, мы ещё не стали большой командой. Первые 60 минут матча мы отбивались, играли плохо, без злости и желания победить. Позже мы „проснулись“, но главное, что набрали три очка», — приводит слова Лукаку Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Интер» набрал 15 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (5) занимает 18-е место. В следующем туре миланскому клубу предстоит выездная встреча с «Сассуоло», а «Торино» примет «Сампдорию». Матчи состоятся 28 и 30 ноября соответственно.
«Интер» сумел отыграться с 0:2 и победил «Торино»
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