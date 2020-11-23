Фрэнк Лэмпард хочет вернуть Росса Баркли в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет вернуть в клуб полузащитника Росса Баркли, который на правах аренды выступает за «Астон Виллу», сообщает Goal.com со ссылкой на 90min.

По данным источника, наставник лондонского клуба доволен выступлением Баркли за «Астон Виллу». Раньше будущее футболиста в «Челси» было под вопросом, однако теперь Лэмпард рассчитывает, что игрок продолжит защищать цвета клуба по окончании сезона.

Баркли является воспитанником «Эвертона», за который он выступал до 2018 года. Полузащитник покинул стан «ирисок» и перешёл в «Челси» за € 16,8 млн. За синих Росс провёл 86 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. В сезоне-2020/2021 26-летний игрок трижды появился на поле и забил один мяч.

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