Хазенхюттль: в 2012 году я две недели провёл в реанимации — мог умереть

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал, что в 2012 году переболел хантавирусной инфекцией — редким тяжёлым вирусным заболеванием, сопровождающимся лихорадкой, ознобом, мышечными болями. Может быстро прогрессировать до заболевания, представляющего угрозу для жизни.
«Это было определённо серьёзно. Я больше двух недель провёл в больнице и в реанимации. У меня была сильная боль. Не хочу, чтобы это повторилось. Я знаю, каково это.
Для выздоровления нужно ждать, пока организм выработает антитела, а потом надеяться, что он справится с вирусом и не даст тебе умереть. Тогда мы только что получили повышение в классе с „Ааленом“ во вторую Бундеслигу. Однако я чуть не потерял работу, потому что очень долго отсутствовал.
В тот момент я определённо почувствовал, что жизнь — это нечто большее, чем просто работа. Чем дольше это продолжается, тем меньше ты об этом думаешь. Но особенно сейчас, когда мир находится рядом с уже другой пандемией, я всё чаще думаю о ценности жизни», — приводит слова австрийского специалиста Sky Sports.
Сегодня, 23 ноября, в матче 9-го тура АПЛ «Саутгемптон» под руководством 53-летнего австрийца в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
- 23 ноября 2020
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