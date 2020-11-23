Гиоргобиани: Евсеев в «Уфе» прямо сказал, что я, как игрок атаки, ухожу на паузу

Форвард «Уфы» Николай Гиоргобиани, выступающий за «Аланию» на правах аренды, поделился мнением об игре клуба из Башкирии при Вадиме Евсееве. Ранее тренер покинул команду, его сменил Рашид Рахимов.

«Каждому футболисту приятнее играть в атаку. Когда ты владеешь мячом, а не бегаешь за ним. Самое главное, что думает тренер. Если он принял решение играть в защите, то придётся с этим смириться и выполнять его требования. Я игрок атакующий, и мне, конечно, в „Алании“ приятнее и комфортнее, а в „Уфе“ у меня с Евсеевым был разговор, в ходе которого он мне прямо сказал, что у него играют люди, более приспособленные к обороне. Я, как игрок атаки, пока ухожу на паузу.

Такой футбол больше не приносит результат? На дворе 2020 год. У каждого клуба, образно говоря, по 10 аналитиков в штате. Соперник досконально разбирается. Долго играть в оборонительный футбол с положительным результатом сейчас очень сложно", — цитирует Гиоргобиани пресс-служба «Алании».