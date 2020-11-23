Александр Соболев не сыграет за «Спартак» до зимней паузы в РПЛ
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев не сможет сыграть за московский клуб до зимней паузы в Российской Премьер-Лиге. Напомним, Соболев перенёс операцию на колене. Форвард был прооперирован в Риме.
«Сроки восстановления Соболева? Это произойдёт точно не раньше зимней паузы», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Спартака».
Ранее сообщалось, что Соболев не помог сборной России в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Сербии (0:5) из-за проблем со здоровьем. На позиции центрального нападающего в матче с Сербией вышел Антон Заболотный из «Сочи». Форвард нанёс несколько ударов по воротам, но так и не сумел отличиться.
Александр Соболев перенёс операцию на колене
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