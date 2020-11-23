Президент «Милана»: мы на седьмом небе, смотрим в будущее с оптимизмом

Президент «Милана» Паоло Скарони высоко оценил работу технического директора клуба Паоло Мальдини. «Милан» лидирует в Серии А, набрав 20 очков в восьми турах.
«Мы на седьмом небе. Полное удовлетворение от работы. У нас самая молодая команда в Европе, и мы достигаем таких великолепных результатов. Впереди нас ждёт серия из тяжёлых матчей, не повезло с травмами.
Мальдини быстро учится, никто не рождается управленцем. И, конечно, помогает, что он всё знает о футболе.
Ему удалось найти важный баланс. Можно смотреть в будущее с оптимизмом", — цитирует Скарони Football Italia.
Накануне, 22 ноября, в матче 8-го тура Серии А «Милан» нанёс гостевое поражение «Наполи». Встреча закончилась со счётом 3:1. Дубль в составе «Милана» оформил Златан Ибрагимович.
- 23 ноября 2020
-
20:48
-
20:42
-
20:36
-
20:25
-
20:21
-
20:11
-
20:02
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:32
-
19:31
-
19:28
-
19:17
-
19:13
-
19:06
-
19:03
-
18:58
-
18:53
-
18:49
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:37
-
18:29
-
18:18
-
18:15
-
18:14
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:42