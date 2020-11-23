Президент «Милана»: мы на седьмом небе, смотрим в будущее с оптимизмом

Президент «Милана» Паоло Скарони высоко оценил работу технического директора клуба Паоло Мальдини. «Милан» лидирует в Серии А, набрав 20 очков в восьми турах.

«Мы на седьмом небе. Полное удовлетворение от работы. У нас самая молодая команда в Европе, и мы достигаем таких великолепных результатов. Впереди нас ждёт серия из тяжёлых матчей, не повезло с травмами.

Мальдини быстро учится, никто не рождается управленцем. И, конечно, помогает, что он всё знает о футболе.

Ему удалось найти важный баланс. Можно смотреть в будущее с оптимизмом", — цитирует Скарони Football Italia.

Накануне, 22 ноября, в матче 8-го тура Серии А «Милан» нанёс гостевое поражение «Наполи». Встреча закончилась со счётом 3:1. Дубль в составе «Милана» оформил Златан Ибрагимович.