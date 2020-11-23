«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 9-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Саутгемптона» на заключительный матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в городе Вулверхэмптон на стадионе «Молине». Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Килман, Боли, Айт Нури, Семеду, Каштелу, Дендонкер, Невеш, Моутинью, Хименес, Адама Траоре.
Запасные: Радди, Хувер, Марсал, Феррейра, Отасови, Силва, Нету.
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уолкер-Питерс, Бертранд, Вестергор, Дженепо, Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг, Уолкотт, Адамс.
Запасные: Форстер, Стивенс, Диало, Телла, Лонг, Н'Лундулу, Обафеми.
Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали тринадцать очков и занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Святые» (16) — на пятом месте.
Промо-ролик к заключительному матчу 9-го тура АПЛ:
- 23 ноября 2020
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