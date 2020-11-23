Юрий Лодыгин: «Зенит» способен обыграть «Лацио», и обязан это делать

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио».



«Будет сбалансированный и интересный матч, вероятно, с большим количеством голов. Ожидаю, что сначала команды будут осторожничать, потому что на кону стоят важные очки. «Зенит» способен обыграть «Лацио», и обязан это делать, потому что у российской команды не так много альтернатив. «Лацио» в последние годы не был действующим лицом в Лиге чемпионов, но в Серии А эта команда всегда преуспевала. Победит тот, что сделает меньше ошибок. Ожидал, что „Зенит“ будет в лучшем положении после трёх туров. Но выйти в плей-офф по-прежнему может любой», — приводит слова Лодыгина официальны сайт «Лацио».



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Зенит» состоится завтра, 24 ноября, в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.

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