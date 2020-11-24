«Атлетик» повторил достижение 2017 года, когда командой руководил Эрнесто Вальверде

В Бильбао (Испания) на стадионе «Сан-Мамес» завершился матч 10-го тура чемпионата Испании. «Атлетик» из Бильбао нанёс крупное поражение «Бетису», встреча закончилась со счётом 4:0.

Как отмечает OptaJose в «Твиттере», разгром «Бетиса» от «Атлетика» со счётом 4:0 — это самая крупная победа басков при испанском главном тренере Гаиске Гаритано, возглавляющим клуб с декабря 2018 года.

Предыдущая победа «Атлетика» в чемпионате Испании с разницей в 4 или более мяча датируется апрелем 2017 года, когда со счётом 5:1 был разгромлен «Лас-Пальмас». Команду в то время возглавлял Эрнесто Вальверде, который руководил «Барселоной» с 2017 по 2020 год.

Благодаря этой победе «Атлетик» набрал 12 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» также с 12 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице.