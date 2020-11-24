Николя Пепе принёс извинения за удаление в матче с «Лидсом»
Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе извинился за удаление в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (0:0).
«Я подвёл свою команду в ключевой момент игры, и моему поведению нет оправданий. Глубоко сожалею и хотел бы извиниться перед фанатами, одноклубниками, тренером и остальным клубом», — написал Пепе на своей странице в "Инстаграме".
Напомним, в начале второго тайма, на 51-й минуте, «канониры» остались в меньшинстве из-за поведения ивуарийца. Пепе, двигаясь в сторону штрафной площади без мяча, начал толкаться с форвардом Эгзияном Алиоски, а затем боднул его головой. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор посмотрел видеоповтор момента, после чего показал Николя красную карточку.
«Арсенал» раскритиковал фанатов, оскорблявших Пепе после удаления. Их будет искать полиция
Рекомендуем вам
- 24 ноября 2020
-
10:22
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:26
-
08:30
-
08:00
-
07:50
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:47
-
06:24
-
06:04
-
05:44
-
05:27
-
04:45
-
04:20
-
03:38
-
03:18
-
02:57
-
02:27
-
02:09
-
01:29
-
01:20
-
00:52
-
00:52
-
00:50
-
00:37
-
00:30
-
00:15
- 23 ноября 2020
-
23:57
-
23:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам