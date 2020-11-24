Николя Пепе принёс извинения за удаление в матче с «Лидсом»

Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе извинился за удаление в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (0:0).

«Я подвёл свою команду в ключевой момент игры, и моему поведению нет оправданий. Глубоко сожалею и хотел бы извиниться перед фанатами, одноклубниками, тренером и остальным клубом», — написал Пепе на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, в начале второго тайма, на 51-й минуте, «канониры» остались в меньшинстве из-за поведения ивуарийца. Пепе, двигаясь в сторону штрафной площади без мяча, начал толкаться с форвардом Эгзияном Алиоски, а затем боднул его головой. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор посмотрел видеоповтор момента, после чего показал Николя красную карточку.

Видео удаления Пепе.