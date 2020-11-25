«Ювентус» впервые в истории играет без итальянского защитника или вратаря

«Ювентус» в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Ференцварошем» выставил состав, который войдёт в клубную историю. Впервые в истории клуба туринцы играют без итальянского вратаря или защитника. Это произошло впервые за 123 года существования команды, сообщает Football Italia.

Парадоксальная ситуация сложилась из-за травм защитников Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Кроме того, главный тренер команды Андреа Пирло решил поставить в стартовый состав польского голкипера Войцеха Щенсны, а не итальянца Джанлуиджи Буффона, ранее получившего травму.

До этого в 4371 матче, который провёл «Ювентус», в стартовом составе всегда был хотя бы один итальянский защитник или вратарь.

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