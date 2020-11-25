Мунир: после перерыва «Севилье» пришлось тяжелее. «Краснодар» давил и не раз мог забить

Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа лиги чемпионов с «Краснодаром» (2:1). Форвард забил победный гол на 95-й минуте.



«Мы хорошо играли в первом тайме. Полностью контролировали ход поединка. Не знаю, что произошло с нами после перерыва, но нам пришлось значительно тяжелее. «Краснодар» давил и не раз мог забить. Рад, что в концовке перехватили инициативу, а мой гол помог команде победить. Мы проделали хорошую работу и заслуженно добились путёвки в плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует Мунира пресс-служба УЕФА.



«Краснодар» набрал 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. «Севилья» (10) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е является лондонский «Челси» (10) и «Ренн» (1). В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три мяча и проиграл (2:3).

Ари: надеюсь, что у «Краснодара» срастётся с Лигой Европы