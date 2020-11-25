Боярский: тенденция играть в Европе – утопия, «Зениту» нужно сосредоточиться на РПЛ

Актёр театра и кино Михаил Боярский, известный болельщик петербургского «Зенита», поделился мнением о вылете клуба из Лиги чемпионов по итогам 4-го тура группового этапа. Сине-бело-голубые проиграли на выезде «Лацио» (1:3) и лишились шансов на выход в плей-офф.
«Если бы я знал, чего не хватает «Зениту», посоветовал, и всё сразу бы стало по-другому. Игроки у «Лацио» очень серьёзные, один Иммобиле чего стоит, фантастический футболист. Не до конца в форму пришёл Азмун, Дзюба выполнял свои функции гениально, и Кержаков очень много выручал команду. Но что остаётся загадочным – план команды на игру, не понятно, чего хотел «Зенит», лично мне.
Тенденция играть в Европе – утопия, нам нужно сосредоточиться на внутреннем чемпионате, совершенствовать свою игру. Рано или поздно мы сможем быть конкурентными в Европе. Да, это престижно, но я перестал болеть за европейский футбол и сосредоточился на нашем чемпионате. Мне нравится всё, что происходит у нас! Мне нравится наша рыбалка, баня, футбол и дворы. Меня не волнует европейский спорт. Есть главная игра, в которой мы выглядим отлично, – хоккей», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 25 ноября 2020
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