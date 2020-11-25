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Леонид Федун: «Спартак» стал бы безубыточным, если бы рубль остался на уровне 40 за евро

Леонид Федун: «Спартак» стал бы безубыточным, если бы рубль остался на уровне 40 за евро
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах в финансовом обеспечении московского клуба.

«Буду ли наращивать инвестиции в «Спартак»? В лучшем случае поддерживать сегодняшний уровень. На рост просто нет денег на фоне девальвации и увеличения налогов. Купив клуб, я обещал, что сделаю его безубыточным. И он бы стал таким, если бы рубль остался на уровне 40 рублей за евро», — приводит слова Федуна «Коммерсантъ».

«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). Ближайший преследователь, «Динамо», отстаёт от красно-белых на 2 очка.

В 16-м туре «Спартаку» предстоит сыграть с «Ротором». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 29 ноября. Начало — в 19:00 мск.

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