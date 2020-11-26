Гасперини: выиграть у «Ливерпуля» — это невероятно
Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды над английским «Ливерпулем» (2:0) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Когда я работал в «Дженоа», там всё время говорили о том, как они обыграли «Ливерпуль» на «Энфилде» в 1992 году. И вот я сумел сделать это с «Аталантой».
Выиграть тут у такой команды – это потрясающе, и, конечно, это сильно улучает наши шансы на выход из группы.
Мы провели прекрасную игру, играли в свой футбол. Дома мы уступили 0:5, сегодня играли гораздо лучше. Мы играли хорошо и выглядели надёжно на протяжении всего матча», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.
После четырёх туров «Аталанта» с 7 очками делит с «Аяксом» второе место в группе.
Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение в матче с «Аталантой»
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