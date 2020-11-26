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Прощание с Марадоной. Прямая трансляция
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Видео: люди стоят в гигантской очереди, чтобы попрощаться с Диего Марадоной

Видео: люди стоят в гигантской очереди, чтобы попрощаться с Диего Марадоной
Футбол / Южная Америка 0

В Буэнос-Айресе идёт прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, скончавшимся накануне, 25 ноября.

На церемонию, которая проходит в резиденции президента Аргентины, пришли тысячи болельщиков. На вход в здание, куда людей запускают ограниченно, образовалась гигантская очередь. Внутри особняка фанаты бросают в сторону гроба Марадоны футболки и плачут.

Прощание с Марадоной в Буэнос-Айресе

О смерти Марадоны стало известно накануне. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Аргентина плачет. Прощание с Диего Марадоной. Прямая трансляция
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