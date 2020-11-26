Видео: люди стоят в гигантской очереди, чтобы попрощаться с Диего Марадоной
В Буэнос-Айресе идёт прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, скончавшимся накануне, 25 ноября.
На церемонию, которая проходит в резиденции президента Аргентины, пришли тысячи болельщиков. На вход в здание, куда людей запускают ограниченно, образовалась гигантская очередь. Внутри особняка фанаты бросают в сторону гроба Марадоны футболки и плачут.
Прощание с Марадоной в Буэнос-Айресе
О смерти Марадоны стало известно накануне. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Аргентина плачет. Прощание с Диего Марадоной. Прямая трансляция
Фиксируем всё самое важное и продолжаем вспоминать легенду.
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