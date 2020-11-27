ЦСКА продлил домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до семи матчей

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, ЦСКА продлил безвыигрышную серию в домашних матчах Лиги Европы до семи матчей (4 поражения и 3 ничьи). При этом, за эти 7 игр «армейцы» забили всего три гола.

ЦСКА, набрав в четырёх матчах 3 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (5) располагается на втором месте. Первый матч команд, проходивший в Роттердаме, закончился победой хозяев со счётом 3:1.

В следующем туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА предстоит провести матч с «Вольфсбергом». Игра пройдёт 3 декабря, начало – 20:55 мск.