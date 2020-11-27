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Тедеско назвал пятерых игроков «Спартака», которые могут заменить Айртона

Тедеско назвал пятерых игроков «Спартака», которые могут заменить Айртона
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о замене для защитника Айртона Лукаса, который в настоящее время недоступен из-за перебора жёлтых карточек.

«Кто заменит Айртона? Посмотрим, у нас много вариантов: есть Зобнин, есть Оганесян с хорошей скоростью. На этой позиции в течение недели мы пробовали Урунова, Литвинова, Ещенко. Впереди у нас ещё одна тренировка и 48 часов на принятие решения по составу. Но правда в том, что у нас нет такого же левоногого футболиста, как Айртон», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак», набрав 29 очков в 15 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). В следующем туре красно-белым предстоит сыграть с «Ротором». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 29 ноября. Начало – в 19:00 мск.

Тедеско считает, что Кокорин может играть в «Спартаке» на трёх позициях
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