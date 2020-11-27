Сульшер: в последнее время «Саутгемптон» — одна из лучших команд АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 10-го тура Английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».



«Это будет тяжёлый матч. Если брать последние 30-40 матчей, то „святые“ — это одна из лучших команд в АПЛ. Они добились огромного прогресса и в результатах, и в игре, поэтому мы понимаем, насколько нас ждёт серьёзный матч. В прошлом сезоне мы дважды сыграли с ними вничью.



Что касается возвращения болельщиков, то я очень рад, что мы постепенно приходим к этому. Мы очень ждём их и снова хотим видеть своих фанатов на «Олд Траффорд», — приводит слова Сульшера официальный сайт манкунианцев.



Матч „Саутгемптон“ — »Манчестер Юнайтед" состоится 29 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.



После девяти туров «МЮ», имея игру в запасе, занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. «Святые» (17) — на пятом месте.

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