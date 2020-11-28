Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Кристал Пэлас» уступил в каждой из 7 последних игр, в которых владел мячом более 50%

«Кристал Пэлас» уступил в каждой из 7 последних игр, в которых владел мячом более 50%
Футбол / Англия 0

В стартовом матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила в Лондоне на стадионе «Селхёрс Парк» и завершилась победой гостей со счётом — 2:0.

Как утверждает OptaJoe в «Твиттере», «Кристал Пэлас» уступил в каждой из своих последних семи игр в Премьер-лиге, в которых он владел мячом не менее 50%, забив лишь один раз из 87 попыток в этих матчах.

Видео первого гола в 10-м туре АПЛ:

Отмечается, что подопечные 73-летнего Роя Ходжсона вышли на матч с «Ньюкаслом» наиболее возрастным стартовым составом в текущем сезоне АПЛ. Средний возраст игроков «Пэлас» составил 30 лет и 182 дня.

Видео первого гола Жоэлинтона в сезоне:

«Ньюкасл» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Орлы» (13) опустились на 13-е место.

«Ньюкасл» на выезде одолел «Кристал Пэлас» в стартовом матче 10-го тура АПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020