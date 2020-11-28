«Кристал Пэлас» уступил в каждой из 7 последних игр, в которых владел мячом более 50%

В стартовом матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила в Лондоне на стадионе «Селхёрс Парк» и завершилась победой гостей со счётом — 2:0.

Как утверждает OptaJoe в «Твиттере», «Кристал Пэлас» уступил в каждой из своих последних семи игр в Премьер-лиге, в которых он владел мячом не менее 50%, забив лишь один раз из 87 попыток в этих матчах.

Видео первого гола в 10-м туре АПЛ:

Отмечается, что подопечные 73-летнего Роя Ходжсона вышли на матч с «Ньюкаслом» наиболее возрастным стартовым составом в текущем сезоне АПЛ. Средний возраст игроков «Пэлас» составил 30 лет и 182 дня.

Видео первого гола Жоэлинтона в сезоне:

«Ньюкасл» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Орлы» (13) опустились на 13-е место.