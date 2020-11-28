«Реал» — «Алавес»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 28 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Алавес».
Главным арбитром матча назначен Адриан Кордеро Вега. Его ассистенты — Антонио Сересо Парфеноф и Хосе Карлос Эскуэла Мело. Резервный рефери — Гонсало Сайс Перес.
Мадридский «Реал» набрал в девяти турах чемпионата Испании 17 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Алавес» (10) — на 15-м месте в розыгрыше Примеры. Лидером соревнований является набравший 23 очка «Реал Сосьедад». В тройку лидеров входят мадридский «Атлетико» (23) и «Вильярреал» (19).
Рекомендуем вам
- 28 ноября 2020
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
20:06
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:41
-
19:39
-
19:31
-
19:26
-
19:20
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:54
-
18:46
-
18:44
-
18:40
-
18:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам