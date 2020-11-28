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«Реал» — «Алавес»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Реал» — «Алавес»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 28 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Алавес».

Главным арбитром матча назначен Адриан Кордеро Вега. Его ассистенты — Антонио Сересо Парфеноф и Хосе Карлос Эскуэла Мело. Резервный рефери — Гонсало Сайс Перес.

Мадридский «Реал» набрал в девяти турах чемпионата Испании 17 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Алавес» (10) — на 15-м месте в розыгрыше Примеры. Лидером соревнований является набравший 23 очка «Реал Сосьедад». В тройку лидеров входят мадридский «Атлетико» (23) и «Вильярреал» (19).

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