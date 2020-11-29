Экс-игрок «Челси» Рамирес в 33 года может завершить карьеру

Бразильский полузащитник Рамирес и «Палмейрас» договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.



Как сообщил сам Рамирес на своей страничке в «Инстаграме», что это решение с его стороны принято по личным причинам, детали о которых он раскрывать сейчас не хотел бы.

Фото можно увидеть на странице Рамиреса в «Инстаграме».

По информации Goal.com, бывший полузащитник «Челси» рассматривает вариант с завершением карьеры, несмотря на то, что у него есть предложения из Японии.

Рамирес переехал в Европу летом 2009 года и бразильского «Крузейро». За свою карьеру 33-летний бразилец успел поиграть за лиссабонскую «Бенфику», лондонский «Челси» и китайский «Цзянсу Сунин». В составе «аристократов» в 2012 году он стал победителем Лиги чемпионов.