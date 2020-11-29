Экс-игрок «Челси» Рамирес в 33 года может завершить карьеру
Бразильский полузащитник Рамирес и «Палмейрас» договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Как сообщил сам Рамирес на своей страничке в «Инстаграме», что это решение с его стороны принято по личным причинам, детали о которых он раскрывать сейчас не хотел бы.
Фото можно увидеть на странице Рамиреса в «Инстаграме».
По информации Goal.com, бывший полузащитник «Челси» рассматривает вариант с завершением карьеры, несмотря на то, что у него есть предложения из Японии.
Рамирес переехал в Европу летом 2009 года и бразильского «Крузейро». За свою карьеру 33-летний бразилец успел поиграть за лиссабонскую «Бенфику», лондонский «Челси» и китайский «Цзянсу Сунин». В составе «аристократов» в 2012 году он стал победителем Лиги чемпионов.
Экс-полузащитник «Челси» Рамирес вернулся в чемпионат Бразилии
Рекомендуем вам
- 29 ноября 2020
-
01:25
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:41
-
00:41
-
00:39
-
00:28
- 28 ноября 2020
-
23:59
-
23:42
-
23:34
-
23:28
-
23:23
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:51
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:49
-
21:47
-
21:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам