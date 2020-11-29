«Ньюкасл Юнайтед» объявил о вспышке коронавируса

«Ньюкасл Юнайтед» сообщил ещё о пяти положительных тестах на COVID-19. Общее число заболевших в клубе за последнюю неделю достигло семи человек.



Как сообщает Sky Sports, «сороки» корректируют протоколы, готовясь к гостевой встрече 11-го тура английской Премьер-лиги с бирмингемской «Астон Виллой», которая должна состояться в пятницу, 4 декабря.



Руководство «Ньюкасл Юнайтед» не сообщает имена заразившихся игроков. Команда провела выходные и должна вернуться к тренировкам, как и было запланировано, завтра, 30 ноября.



Последний матч «сороки» провели 27 ноября с «Кристал Пэлас» (2:0). В этом матче отсутствовал лидер «Ньюкасла» французский вингер Аллан Сент-Максимен.



Подопечные Стива Брюса набрали 14 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Ньюкасл» на выезде одолел «Кристал Пэлас» в стартовом матче 10-го тура АПЛ