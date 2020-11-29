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«Челси» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд к центральному матчу 10-го тура АПЛ

«Челси» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд к центральному матчу 10-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Ковачич. Зиеш, Вернер, Абрахам.

Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Хаверц, Пулишич, Жиру.

«Тоттенхэм»: Льорис, Родон, Орье, Регилон, Дайер, Хейбьерг, Сиссоко, Н'Домбеле, Сон Хын Мин, Бергвейн, Кейн.

Запасные: Харт, Дэвич, Санчес, Ло Чельсо, Моура, Винисиус, Бэйл.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 20 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (18) — на 3-м месте.

Проморолик к матчу «Челси» — «Тоттенхэм»:

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