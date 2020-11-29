Моуринью: моих игроков не устраивает результат матча с «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 10-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).
«Ничья на «Стэмфорд Бридж» — хороший результат. Также то, что мы остались лидерами АПЛ, тоже позитивная новость. Но моих игроков это не устраивает — и это просто фантастика.
Это была игра, в которой мы уважали их, а они уважали нас. Сегодня никто не играл и не пытался изменить ход игры. Все были в ситуации, в которой одна ошибка могла принести итоговую победу. Особенно это было видно в последние 15 минут.
Мне нравится чувствовать себя на первом месте. Я с нетерпением жду нашу первую игру с болельщиками, даже если их будет всего 2000 — это подарок для болельщиков «Тоттенхэма». Мы вышли из трудного положения в прошлом сезоне и довольны этим. Если бы мои ребята были немного удачливее, мы бы и сегодня победили. В следующем матче мы обязательно должны победить", — приводит слова португальского специалиста BBC.
- 29 ноября 2020
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