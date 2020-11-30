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Американские инвесторы хотят купить «Вест Бромвич»

Американские инвесторы хотят купить «Вест Бромвич»
Футбол / Англия 0

У английского «Вест Бромвича» может смениться влаелец. В покупке клуба АПЛ заинтересоване сразу шесть потенциальных инвесторов, сообщает Daily Mail.

Руководство «Вест Бромвича» уже провело переговоры с тремя потенциальными покупателями, двое из них — компании и предприниматели из США. В данный момент владелец английского клуба — китайский бизнесмен Гуочуань Лай, который приобрёл «Вест Бромвич» в 2016 году за сумму порядка €200 млн. Сейчас Лай хочет получить на клуб € 160 млн, но с учётом сложностей, вызванных пандемией коронавируса, готов опустить цену до € 110 млн.

После десяти туров «Вест Бромвич» расположился на 17-м месте турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в активе всего шесть очков.

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