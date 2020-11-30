Игроки «Тамбова» настроены на бойкот матча со «Спартаком». Власти ещё не вышли на связь

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о настрое футболистов команды бойкотировать гостевой матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» на фоне финансовых проблем в клубе.



«Ребята настроены на бойкот матча со «Спартаком» очень серьёзно. Я как руководитель буду делать всё, чтобы команда сыграла в полном составе. Но здесь от меня мало что зависит. Руководство региона на связь пока так и не вышло. Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В настоящее время красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, тамбовчане — 14-е.

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