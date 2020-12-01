«Шахтёр» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Сегодня, 1 декабря, состоится матч «Шахтёр» – «Реал». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери – Себастьян Колтеску.
Матч «Реала» и «Шахтёра» в 1-м туре состоялся в Испании 21 октября и завершился сенсационной победой донецкой команды со счётом 3:2.
«Шахтёр», набрав 4 очка, занимает третье место в группе B Лиги чемпионов и опережает замыкающий квартет «Интер» на 2 очка. Выше располагаются «Реал» (7) и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (8).
«Шахтёр» — «Реал»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
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