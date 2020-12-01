Гари Невилл: Моуринью планирует выиграть Премьер-лигу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы «Тоттенхэма» в борьбе за титул в английской Премьер-лиге.

«Не думаю, что четвёрка защитников команды сможет справиться сама по себе. Им нужна помощь, которую предоставляют Сиссоко и Хёйбьерг. Наличие в составе Бэйла, Моуры, Сона, Бергвейна вместе с Кейном делает „Тоттенхэм“ большой угрозой для большинства команд.

У «Тоттенхэма» могут возникнуть трудности с командами, которые будут отходить назад. Но в таком случае в дело вступает креативность Кейна и Бэйла.

Жозе Моуринью планирует выиграть Премьер-лигу. Таков его план. Не думаю, что ему удастся сделать это, если он решит сыграть в атакующий футбол против «Сити», «Ливерпуля» и других команд. Но игроки это понимают", — приводит слова Невилла The Focus.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко в 10 матчах и занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль».

Видеообзор матча «Челси» — «Тоттенхэм».