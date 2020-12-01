Экс-агент Аршавина: меня отвезли в офис ФСБ и сказали, что хотят оставить Андрея в России

Деннис Лахтер, бывший агент экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, поделился воспоминаниями о событиях перед трансфером игрока из «Зенита» в лондонский «Арсенал» в январе 2009 года.



«Однажды ко мне домой в Москве пришёл полицейский и сказал: «Вас приглашают на встречу с ФСБ». Я подумал, что надо мной шутит друг. Но потом он показал своё удостоверение. Меня отвезли на Лубянку, в бывший офис КГБ. Я ждал два часа, и за это время ко мне никто не подошёл. Там была только камера, которая двигалась каждый раз, когда я поворачивал голову. Наконец в помещение зашёл один парень. Он сказал: «Деннис, мы знаем, что вы уже долгое время живёте за границей, но сейчас думаем об одной конкретной вещи: мы хотим, чтобы Андрей Аршавин остался в России». Это было похоже на «Рэмбо-4». Я думал: «Я в 2008 году или это Советский Союз 80-х?»



Когда мы приехали, у меня забрали ремень, шнурки, телефон и всё остальное. На протяжении шести часов никто не знал, где я нахожусь, в том числе моя беременная жена. Они сказали, что знают, где живёт моя мать, и хотят «убедиться, что с ней всё в порядке», поэтому мне стоит дважды подумать, прежде чем что-то делать. Когда я наконец вышел оттуда, я был очень зол. Но я подумал: «Я умру, но сделаю всё, чтобы увезти Аршавина из России», — цитирует Лахтера The Athletic.

«Арсенал» победил, проигрывая 0:4. Аршавин поучаствовал в легендарном камбэке Исполнилось восемь лет, возможно, самому невероятному матчу в истории Кубка английской лиги.