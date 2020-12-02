Мацей Рыбусь: в первом тайме «Локомотив» не вышел на поле, два гола сами себе привезли

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился впечатлениями от матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург». Встреча закончилась победой клуба из Австрии со счётом 3:1.



«Злость, все расстроены из-за того, что хотели победить. Не получилось. Думаю, первый тайм мы проспали — соперник забил два гола. Потом было тяжело отыгрываться, мы пошли вперёд. Немного поменяли схему, игра стала выглядеть лучше, забили гол, но, к сожалению, сразу «Зальцбург» забил третий. Потом уже все расстроились, было тяжело собраться и доиграть этот матч.



Как игра показала, думали, что были готовы, но на поле не получалось. Не знаю, проблема в схеме или в чём-то другом. Даже нет слов. В первом тайме мы как будто не вышли на поле, много теряли мяч на своей половине, давали сопернику возможность создавать голевые моменты.



Конечно, мы должны были обыгрывать «Зальцбург». Второй тайм и первый матч в Австрии показал, что с ними можно играть. Но вчера что-то не сработало, нужно проанализировать матч и посмотреть, какие ошибки мы делали. Но два гола точно сами себе точно привезли. Конечно, верить нужно до конца, пока есть возможность, будем делать всё, чтобы сыграть хороший матч против «Баварии» и взять очки», — сказал Рыбусь в интервью пресс-службе «Локомотива».

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