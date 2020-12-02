Конец карьеры в 27 не приговор: играл против Неймара, потом ПФЛ и свой бизнес

В новом выпуске подкаста Евгения Маркова «Наш Чемп» говорим про российский футбол. Почему тонет «Краснодар» и как Галицкий влияет на тренеров? ЦСКА, «Спартак», «Зенит» – кто самый заслуженный лидер? Сутормин – душевный? Зачем футболисты тренируются сдутым мячом?



Наш гость Георгий Нуров играл в «Локомотиве» и молодёжной сборной России, получал поцелуи Смородской, тренировался с Лоськовым и Сычёвым, прошёл через РПЛ и ФНЛ, но в 27 лет закончил карьеру и теперь в бизнесе. Нуров рассказал про тренировки у Сёмина и Бердыева, орущего президента «Урала» Иванова и как в составе сборной России обыграл бразильцев.



Истории про наш футбол – снова с нами! А ещё в этом выпуске подкаста мы разыгрываем диск FIFA21 для PS4 или Xbox One. Пишите в комментарии свои четверостишия про карьеру Нурова – победителя определим в день следующего выпуска.



Шпаргалка: «Локомотив» – «Рубин» – «Нефтехимик» – «Урал» – «Балтика» – «Томь» – «Патро Эйсден» (Бельгия) – «Велес» – «Урожай».

В этом выпуске:

0:00 – Привет! Встречаем гостя, которого целовала Смородская;

1:07 – Розыгрыш FIFA21;

1:32 – Про Краснодар (город);

2:34 – Нуров начинал в воротах, но стал нападающим и ездил со сборной в Майями, где у всей команды свело ноги;

4:57 – России победила Бразилию с Коутиньо в составе. Бразильцам не важна тактике?

6:51 – Почему большой талант Нуров закончил карьеру в 27 лет?

8:40 – Неймар в 16 лет ходил по воздуху, Нуров играл против него;

10:45 – Кризис «Краснодара». Что происходит? Зачем тогда выходить в Лигу чемпионов?

13:16 – История про фаната «Краснодара» с быком на черепе. Как Нуров играл в ПФЛ без болельщиков?

16:24 – Марков уважает «Краснодар». В том числе за вкусную еду и авокадо у стадиона.

18:57 – Галицкий слишком сильно влияет на тренеров «Краснодара»? Президент решает все?

21:15 – «Да меняй его!» Орущий президент «Урала» Иванов. А он влияет на состав?

24:24 – Лидерство «Зенита», ЦСКА и «Спартака». Что говорят болельщики?

26:09 – Почему ЦСКА сильнее конкурентов?

28:34 – Сутормин – душевный парень и профи для нашего футбола; играя, за любителей и много бил не туда;

31:17 – В чём проблема «Зенита»?

32:30 – «Спартаку» не хватает эмоций? Почему Нуров отказал «Спартаку»?

33:47 – «Сейчас все отключатся!»

35:47 – Смородская отказалась от Нурова? Помешали агенты?

38:04 – «Локомотив» Жозе Коусейру, опытный Сычёв – кайфовый период;

40:41 – Тяжёлые тренировки Сёмина, лёгкая атлетика у Билялетдинова, удивившая Ерёменко и Торбинского;

43:40 – Бердыев!

45:03 – Тарханов тренировал сдутыми мячами. Зачем?

46:26 – ФНЛ хуже ада?

50:02 – Как жить после карьеры? Что читать и изучать?

52:24 – Что делает Нуров сейчас. Как развивается «Ничего обычного»?

56:37 – Ты счастлив, закончив карьеру в 27 лет?

58:00 – РОЗЫГРЫШ!



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