Губерниев: «Зенит» и до этого проваливался в Европе, но так плох он прежде не был

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о поражении санкт-петербургского «Зенита» в выездной игре 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с бельгийским «Брюгге» (0:3).



«И про «Зенит», проигравший вновь… «Зенит» и до этого проваливался в Европе! Но так плох он прежде не был. Даже не по результату. По игре. Её просто нет. Да и желания особого у игроков клуба не видно. Не видно было, причём и при 0-0, и при 0-3. Если не «заводит» Лига чемпионов, тут нужно что-то менять…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После 5-го тура «Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (7) — на третьем месте.