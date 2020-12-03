Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Селтик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Смолов перенёс операцию после травмы плеча

Смолов перенёс операцию после травмы плеча
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о состоянии травмированных игроков. Форвард команды Фёдор Смолов перенёс плановую операцию после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. Нападающий вернётся в Москву уже 4 декабря. Тогда он начнёт активную фразу реабилитации.

Смолов получил травму в матче 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:5). Нападающий травмировался в первом тайме и покинул поле. Предполагалось, что он пропустит около шести недель.

В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 12 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах. До зимнего перерыва москвичам предстоит провести ещё три матча. Они сыграют с «Рубином», «Краснодаром» и «Химками».

«Локомотив» назвал сроки восстановления Смолова после травмы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020